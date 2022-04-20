Başbakan, Tony Blair ile bir araya geldi

LONDRA (K24)

Resmi ziyaret çerçevesinde Londra’daki temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile görüştü.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgenin genel durumu ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonomik çeşitlilik ve genel hizmetlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili attığı reform adımları konuşuldu.

Başbakan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve çok sayıda bakanla bir araya gelmişti.

Bugün Chatam House’ta konuşan Başbakan, ardından bazı İngiliz bakanlarla görüştü.