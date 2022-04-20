Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik

HABER MERKEZİ

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Gün içinde uçaklarla 73 askeri unsurun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, bunların arasında 2 füze ve silah deposunun bulunduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendi. Bugüne kadar 140 uçak, 106 helikopter, 498 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 397 tank ve zırhlı araç, 261 çok namlulu roketatar, 1038 obüs ve havan topu ile 2 bin 244 özel askeri araç yok edildi" ifadesini kullandı.

“UKRAYNA TARAFI, MÜZAKERELERİ UZATMAYA ÇALIŞIYOR”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Zaharova, bu süreç kapsamında 15 Nisan'da Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerine dikkati çekti.

Zaharova, bugüne kadar Ukrayna tarafından yanıt almadıklarını söyleyerek, "Ukraynalı müzakereciler, öncelikli konularda yapıcı bir yaklaşımı reddederek, müzakere sürecini uzatmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının müzakerelerdeki görüşlerini sürekli değiştirdiğini savunan Zaharova, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.