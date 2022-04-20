Politika

ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları delmeye çalıştıkları gerekçesiyle aralarında 1 Rus bankası ve 1 Rus oligark da bulunan onlarca şirketi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.
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ABD Rusya Ukrayna Yaptırım Rus oligarklar

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Batı ülkelerince Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmeye teşebbüs eden kuruluş ve şahıslara yaptırım getirildiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında özel Rus bankası Transkapitalbank, 40'tan fazla Rus şahıs, Rus Oliagark Konstantin Malofeyev ve Malofeyev'e ait şirketler yaptırım listesine dahil edildi.

Ayrıca Rusya'nın sanal para endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirket de yaptırımları delmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müşaviri Brian Nelson, yaptığı yazılı açıklamada, "Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını delerek, delmeye teşebbüs ederek veya bu yaptırımların delinmesine yardım ederek Putin'in zalimce savaşına destek verenleri hedef almayı sürdürecektir" ifadesini kullandı.

 

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