Yaşam

Cizre’de iki ayrı kaza: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Şırnak Cizre Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Serdar Kürekçi idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uluslararası İpekyolu'nun Çığır köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki eşi Saliha ve kayınvalidesi Şahide Kürekçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saliha ve Şahide Kürekçi yaşamını yitirdi.

Cizre-Silopi kara yolunun 17. kilometresindeki kazada ise minibüs, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Olgun ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Olgun, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olgun, kurtarılamadı. (Kaynak: AA)

 

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