Politika

Zelenskiy: Rusya’yla askerlerimizi ve sivillerimizi değişmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bahseden Zelenskiy, altıncı paketin petrol ve gaz ithalatı da dahil olmak üzere tam bir enerji ambargosunu içermesini arzu ettiklerini, petrol ambargosu olmadan paketin güçlü olmayacağını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın, "müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik" şeklindeki açıklamasını ise "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bize bir şey vermediklerine eminim" ifadeleriyle yalanladı.

Büyük kısmı Rusların kontrolüne geçen Mariupol'den de bahseden Zelenskiy, "Mariupol'de durum kötüye gidiyor. Maalesef orada olumlu bir sonuç alamıyoruz. Şehrin ablukasını henüz kaldıramadık. Bunun iki yolu var. Birincisi bize ağır silah yardımlarının sağlanmasıdır. İkincisi ise diplomatik yol. Fakat Rusya henüz bunu kabul etmiyor" dedi.

Zelenskiy, Mariupol'de hala Ukrayna askerlerinin direniş gösterdiğini hatırlatarak hem askerlerin hem de sivillerin ablukadan çıkarılması için "Rus ordusu ölülerini ve yaralılarını bırakıp gitti. (Bunlarla) hem askerlerimizi hem de sivillerimizi değişmeye hazırız" dedi.

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