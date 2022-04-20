Politika

Kobani’de KDP-S, ENKS ve PYKS’nin büroları yakıldı

Rojava’nın Kobani kentinde KDP-S, ENKS ve PYKS’nin bürolarının yakıldığı bildirildi.
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kürdistan Rojava kobani ENKS KDP-S PYKS

ERBİL (K24)

Rojava’nın Kobani kentinde Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-S), Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) ve Suriye Kürt Birlik Partisi’nin (PYKS) bürolarının yakıldığı açıklandı.

Dün ise Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı Devrimci Gençlik adlı grubun mensuplarının, Rojava’nın Dirbêsiyê kentinde KDP-S bürosuna molotof kokteyli atarak ateşe verdikleri belirtilmişti.

Ofiste bulunan evrak ve belgelerin yandığı kaydedilmişti.

Daha önce de ENKS ve KDP-S’nin Rojava’nın başka kentlerinde bulunan ofisleri yine PYD’ye bağlı güçlerce yakılmıştı.

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