Politika

Ukrayna: Ülkede yaklaşık 90 bin Rus askeri bulunuyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, şu anda Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Rus askerinin bulunduğunu bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Arestoviç, basına yaptığı açıklamada, ülkesine savaş açan Rus ordusu mensubu 90 bin askerin Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti.

Dün, Ukrayna makamları, ülkeye savaş açan Rus ordusundan şimdiye kadar 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemini kaybettiğini açıklamıştı.

ZELENSKIY: 934 YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, "934 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 435'inde polis, 431'de yerel yönetimler çalışmalarına başladı. İnsanların tıbbi ve eğitim hizmetlerine, sosyal koruma kuruluşlarına erişimini kademeli olarak geri getiriyoruz. Karayolu iletişimini, elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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