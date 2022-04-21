Irak: Türkiye’nin operasyonu bilgi ve koordinasyonumuz dahilinde değil

BAĞDAT (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, ülkenin resmi medyasına yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, Türkiye’nin askeri operasyonunu Irak’ın toprak egemenliğinin ihlali, toprak bütünlüğü üzerinde tehdit olarak görüyor. Operasyonlar vatandaşlara zarar veriyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TSK operasyonun Irak hükümetinin yakın işbirliğiyle düzenlediği yönündeki sözlerini reddeden Sahaf, “PKK unsurlarının Irak topraklarına girmesine yönelik Türkiye ile PKK arasında bir anlaşma var. Bu da Türkiye ordusunun Irak’ın toprak egemenliğine yönelik ihlalleri sürdürmesine gerekçe sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan dün partisinin grup toplantısında operasyonun, Irak hükümeti ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini söylemişti.