Kraliçe Elizabeth 96 yaşında

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İngiltere Kraliçe'si 2. Elizabeth bugün 96. yaşına basıyor.

Kraliçe ilk yıllarında "Herkesin önünde şunu ilan etmek istiyorum. İster uzun ister kısa olsun, tüm yaşamımı size ve kraliyete hizmet etmeye adayacağım" demişti.

Kraliçe'nin doğum günü her yıl geleneklere uygun olarak iki gün kutlanıyor. Doğduğu günün yanı sıra havaların daha güzel olduğu haziran ayında Kraliçe için görkemli bir geçit töreni düzenleniyor.

Kraliçe için bu yaşının ayrı bir önemi de var. Elizabeth tahttaki 70. yılını kutluyor.

Kraliçe için yine haziran ayında Platin Jübile kutlamaları yapılacak. Ancak Kraliçe için tüm bu kutlamalar buruk geçecek çünkü bu kez yanında hayat arkadaşı olmayacak. Elizabeth, eşi Prens Philip'i geçen yıl 9 Nisan'da kaybetmişti.

Kraliçe bu yılı sağlık sorunlarıyla da geçirdi. Ekim ayında açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle bir gece hastanede kaldı. Sonrasında çalışma programını hafifletti.

Şubat ayındaysa coronavirüse yakalandı. Yine çalışma programında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Kraliçe tahta en uzun süre kalan İngiliz hükümdarı ünvanına sahip. Bu ünvanı, 2015'te 89 yaşına basınca Kraliçe Victoria'dan almıştı.