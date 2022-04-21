Rusların çekildiği bölgelerde yeni tehlike

Azad Altun / KIEV (K24)

Rusların çekildiği bölgelere sivillerin yavaş yavaş geri dönüşü hayatın bu bölgelerde yeniden normalleşebilmesi adına umut veriyor ancak Rusların çekilirken kurdukları bubi tuzakları ve mayınlar, yerli halk için büyük bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Her ne kadar güvenlik güçleri tehlike arz eden bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürse de kimi yerlerde mayın ya da tuzaklar yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı da git gide artıyor.

Bir yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, diğer yandan özellikle Kiev çevresinin yeniden Ukrayna’nın kontrolüne girmesiyle göç eden siviller tekrar evlerine dönmeye başladı. Buça, Gostomel, Irpin gibi şehirler ve bağlı köylerin yanı sıra Makariv ve Mohsun köyünde ormanlık alanlar ve tarlalarda mayın ve patlayıcı tuzaklar nedeniyle siviller büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

K24’e konuşan Fartovi kod adlı Ukraynalı asker, Rusları çıkardıkları yerlerde patlayıcı madde temizliği için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor. Fartovi, Ukraynacada “savaşçı” anlamına gelen “Voyin” isimli arama kurtarma köpeğiyle birlikte artık gizli tehlike olan mayın ve patlayıcı tespitine yoğunlaştıklarını ve yardımcıları Voyin’in bu konuda çok başarılı olduğunu söylüyor:

“Ruslara karşı büyük bir savaş verdik ve hala da veriyoruz. Ruslar çekildikleri birçok alana mayın döşemişler. Şu anda bulunduğumuz Irpin, Buça ve Gostomel gibi pek çok yere bu mayınları yerleştirmişler. Biz vatandaşları sürekli bu hususta uyarıyoruz ve dikkatli olmaları gerektiğini yineliyoruz. Maalesef bu uyarıları dikkate almayanlar bu mayınlara basıp hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Bu küçük arkadaşımız da bize yardım ediyor. Mayın bulma konusunda çok maharetli gerçekten. Daha önce insanları kurtarma konusunda bize rehberlik ediyordu şimdi ise mayın arama konusunda önemli bir yardımcımız.”

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı pek çok ormanlık alan ve tarlada Rus ordusunun tuzakladığı mayınlara rastlamak mümkün. En son Stoyanka’da mayına basan bir kamyonun sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi. İhtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışan ve aynı zamanda Ukrayna ordusuna da lojistik destek sağlayan bir sivil de mayın riski nedeniyle birçok bölgeye yardım götüremediklerini ifade etti:

“Maalesef bu savaşta çok insan hayatını kaybetti. Ben de Ukrayna ordusu için lojistik yardım işi yapıyorum. Gittiğimiz pek çok yerde tuzaklanmış patlayıcı ve mayınlara rastlıyoruz. Ruslar çekilirken tuzaklamışlar. Elbette bunlar çok ciddi ve tehlikeli zira gittiğimiz pek çok bölgede insanlara yardım götürmemizi engelliyor.”

Ukrayna Acil Müdahale Kurumu Başkanı Volodimir Demchuk da bugüne kadar mayınlı bölgelerden yaklaşık 1194 kişinin kurtarıldığını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca 2000 tanesi roket olmak üzere 68 bin patlayıcı maddenin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Aktarıldığına göre bu rakamlar sadece son 24 saat dilimini kapsayan zaman aralığına ait.