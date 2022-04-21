Ukrayna’da insani yardım faaliyetleri: Yaralar sarılmaya çalışılıyor

Azad Altun / BUÇA (K24)

Haftalarca Rus ordusunun kontrolünde bulunan ve ardından Ukrayna’nın kontrolüne geçen Kiev’e bağlı bazı bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor.

Asker ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürdüğü kampanya kapsamında sivillere kumanya yardımı sağlanıyor.

K24’e konuşan İnsani Yardım Kampanyası Koordinatörü Katerina Serduk, pek çok ailenin evindeki yiyeceklerin Rus askerlerince el konulduğunu söyledi.

Çok sayıda evin talan edildiğini de dile getiren Katerina Serduk, “Biz ‘World Central Kitchen’ kampanyası kapsamında bütün Ukrayna’ya bu insani yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Çirnigiv’den Kiev bölgesine, Makariv’den Buça’ya, Irpin’den Gostomel’e kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşların da kendilerine ulaştığını kaydeden Serduk, “Böylece bu yardımları onlara da aktarıyoruz” diye konuştu.

“SAHİPSİZ BİR CESET OLARAK KALMAKTAN KORKTUM”

Ayrıca Rusya’nın saldırıları sonucu evinde tek başına yaşamak zorunda kalan Ukraynalı yaşlı kadın, savaş süresince ölümden korkmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Ruslar buradayken bütün evin altını üstüne getirdiler. Yatakları kaldırıp bütün dolapların içini didik didik ettiler. İşin doğrusu ben bütün bu olanlardan korkmuyordum. En büyük korkum bu bahçede gömülmeden sahipsiz bir ceset olarak kalma korkusuydu. Ne mutlu ki bizim askerlerimiz galip geldi. Gerçekten çok mutluyum.”

K24’e konuşan Ukraynalı bir asker ise, insani yardımlardan çok etkilendiğini şu sözlerle ifade etti:

“Rusların çekilmesiyle insani yardım çalışmalarına başladık. Biz de bütün bu inşalar gibi şok içindeyiz. Özellikle de yaşlı insanların durumu çok daha kötü. Ukraynalı gençlerle birlikte omuz omuza verip elimizden geldiğince bu insanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz.”

Resmi rakamlara göre Kiev bölgesinde şu ana kadar 1200 sivil hayatını kaybetti ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Bu bölgelerde şimdilik sivil kayıpların en çok olduğu yer Buça olarak kayıtlara geçmiş durumda.