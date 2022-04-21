Savunma Bakanı, Putin’e Mariupol’un alındığını iletti

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Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un ele geçirildiğini söylediğini aktardı.

Ajansa göre Rusya Savunma Bakanı, Putin'e Mariupol'daki Azovstal fabrikasında halen ukraynalı savaşçılar bulunduğunu söyledi.

Sergey Şogunun Putin'e 1,478 savaşçının teslim olduğu bilgisini verdiği ve Azovstal'daki Ukraynalı savaşçı sayısının 2 binden fazla olduğunu aktardığı kaydedildi.

Mariupol'deki operasyon nedeniyle Şoygu'yu tebrik eden Putin’in ise “Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal'dan ayrılan Ukraynalıların can güvenliği sağlanacak” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayrıca Vladimir Putin’in, Mariupol'deki sanayi bölgesine baskın yapmaya gerek olmadığını söylediği ve baskın planının iptal edilmesini istediği ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azovstal Çelik Fabrikas’ında bulunan 1478 Ukraynalı asker teslim oldu, hala 2 bin asker bölgede bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Moskova yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov da yaptığı açıklamada kentin bugün öğlen saatlerinde düşeceğini iddia etmişti.