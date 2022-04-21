Van-Hakkari yolunda kaza: 3’ü ağır 13 kişi yaralandı

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Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki yolcu minibüsü, Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkiinde aynı yönden giden M.Y. yönetimindeki patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüsteki 13 kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kaza sonrası kara yolunda önlem aldı. (Kaynak: AA)