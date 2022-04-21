Politika

İstanbul Valiliği: Patlamaya zaman ayarlı bomba neden oldu

İstanbul’da meydana gelen patlamaya zaman ayarlı bombanın sebep olduğu bildirildi.
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İstanbul'da patlamanın yaşandığı nokta (AA)
İstanbul'da patlamanın yaşandığı nokta (AA)
türkiye İstanbul Patlama Bomba

HABER MERKEZİ

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, patlamaya neyin neden olduğunu araştırdı.

Çevreyi kapatan polis, giriş ve çıkışları yasakladı.

Bomba uzmanı ekiplerin incelemesinin ardından bina önündeki şerit kaldırıldı.

Valilik, patlamaya el yapımı zaman ayarlı bombanın neden olduğunu açıkladı.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'ta çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi ve kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

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