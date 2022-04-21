Politika

Üst düzey askeri heyet Şengal’de

PKK’yle Irak ordusu arasında yaşanan gerginlik sonrası bugün üst düzey bir Irak askeri heyeti Şengal’e geldi.
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kürdistan PKK Şengal Irak ordusu

ŞENGAL (K24)

Irak medyasının geçtiği habere göre; Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hamid Al-Shatri, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdulemir el-Şemri ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisi Şengal’e geldi.

Ziyaretin, son günlerde bölgede PKK ile Irak ordusu arasında yaşanan gerginliğin ardından gelmesi dikkat çekti.

K24’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, gerginliğin devam ettiğini, PKK’nin Irak ordusuyla yaptığı anlaşmaya uymadığını söyledi.

Kaynak, PKK’nin bölgedeki tüm güçler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını, Irak ordusunun ise PKK’nin bölgedeki bu faaliyetlerinden rahatsız olduğunu ve her an yeni gerginliklerin çıkabileceğini belirtti.

Dün PKK’nin Siba Şeyh Xidir köyünden bazı gençleri kaçırmaya çalıştığını belirten kaynak, bölge sakinlerinin karşı çıkarak PKK’yi uyardığını ve karargahlarını sivil yerleşim alanlarının dışına taşıması için 24 saatlik süre verdiğini kaydetti.

K24’ün edindiği bilgiye göre 3 gündür süren gerginlikte 5 kişi yaralandı.

Tarafların; PKK’nin karargahlarını sivil yerleşim alanlarının dışına taşıması, yol üzerindeki kontrol noktalarını Irak ordusuna devretmesi ve Irak güvenlik güçlerine baskı kurmaya çalışmaması maddeleri üzerinde anlaştığı ancak PKK’nin bunu ihlal ettiği öğrenildi.

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