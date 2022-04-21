Ekonomi

Dünya Bankası’ndan gıda krizi uyarısı: İnsani felaket kapıda

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle yaşanan ve her geçen gün büyüyen gıda krizinin insani felaket boyutlarına doğru ilerlediğini söyledi.
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dünya Dünya Bankası gıda krizi uyarı

HABER MERKEZİ

Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın gıda krizine yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, dünyanın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan gıda krizinden kaynaklanan bir "insan felaketi" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Küresel yoksulluğu azaltmakla görevli kurumun başındaki Malpass, yaptığı açıklamada, kriz devam ederse gıda fiyatlarındaki rekor artışların yüz milyonlarca insanı yoksulluğa ve yetersiz beslenmeye iteceği konusunda uyardı.

Dünya Bankası Başkanı, "Bu bir insani felaket. Beslenme düşüyor ve daha sonra, bu konuda hiçbir şey yapamayan, buna kendileri sebep olmayan ve fiyatların yükseldiğini gören hükümetler için de siyasi bir meydan okuma haline geliyor” dedi.

Malpass,, gıda fiyatlarında ortalama yüzde 37’lik bir artış olabileceğini tahmin ettiğini söylerken, bunun en çok yoksul kesimi etkileyeceğini belirtti.

“Bu, Covid-19 için de geçerliydi" diyen Malpass, fiyat artışlarının görüldüğü alanların geniş ve derin olduğunun altını çizdi.

"Artışlar, her türden yağı, tahılı etkiliyor ve sonra diğer mahsullere, mısır mahsullerine giriyor, çünkü buğday yükseldiğinde yükseliyorlar" ifadelerini kullanan Dünya Bankası Başkanı, dünyada herkesi beslemeye yetecek kadar gıda olduğunu ve küresel stokların tarihsel standartlara göre büyük olduğunu ancak gıdayı ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak için bir paylaşım veya satış süreci olması gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı ayrıca, artan gıda ve enerji fiyatları arasında gelişmekte olan ülkelerin büyük Covid-19 salgını borçlarını ödeyememelerinden kaynaklanan "kriz içinde kriz" konusunda uyardı.

 

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