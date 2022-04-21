Politika

Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.
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Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu elektrik

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda elektriğinin kesildiğini duyuran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödememesi kararı üzerine, “Bir siyasi partinin genel başkanı, ‘Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim’ diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir” açıklamasında bulunmuştu.

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