Maliki: Irak hükümeti PKK’nin varlığına bir an önce son vermeli

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Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı ve eski Irak Başbakanı Nuri Maliki yaptığı açıklamada, “O bölgedeki şehir ve köylerin sakinlerinin huzur içinde yaşaması için Irak hükümetinin PKK’nin ülkedeki varlığına bir an önce son vermesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin saldırılarının Duhok halkında korkuya neden olduğunu belirten Maliki, “Irak topraklarındaki bu ihlalleri kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Maliki sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK’nin varlığı ve Türkiye’nin saldırıları nedeniyle Kürtler ve Hristiyanlar korku içinde yaşıyor. Bu sebeple de yerlerinden göç etmek zorunda kalıyorlar.”