Politika

Kiev’de barikatlar kaldırılıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü ve daha önce kurulan bazı barikatların genişletildiğini bazılarının ise kaldırıldığını söyledi.
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HABER MRKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı.

Son bir haftadır siren seslerinin yeniden artmaya başladığı Kiev'de, bir yandan araç trafiğinin artması, sokak ve caddelerde kurulan barikatların genişletilmesi, dış semtlerde ise bazı barikatların kaldırılması dikkati çekiyor.

Başkentteki güvenlik tedbirleri konusunda AA’ya konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitaly, araç trafiği nedeniyle bazı barikatların genişletildiğini kaydederek "Şehir kademeli olarak normal hayata dönüyor. Araçların geçişi için bazı yerleri genişlettik" dedi.

Ülkede savaşın sürdüğünü hatırlatan Kliçko, "Biz savaş durumunda yaşıyoruz bu yüzden barikatlar kalacak. Bazı barikatlar kaldırıldı ama bazıları kalacak" diye konuştu.

Kiev'de sanat evleri ile kiliselerin önünde yer alan ve mart ayında kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanan büst ve heykeller koruma altında kalıyor.

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