‘Başbakan’ın Londra’daki konuşması cesur ve güçlüydü’

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil çok sayıda üst düzey yetkiliyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Mesrur Barzani ayrıca İngiltere’nin eski başbakanlarından Tony Blair ve John Major ile bir araya gelerek, Erbil-Londra arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüştü.

Londra'da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (Chatham House) konuşan Başbakan, “Burada Kürdistan Bölgesi ve Ortadoğu’nun durumunu konuşuyor olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Başbakan’ın Londra’daki temaslarını değerlendiren siyasi gözlemci Halit Resul, “Türkiye ve İngiltere Kürdistan Bölgesi için iki önemli ülkedir” dedi.

K24’e konuşan Resul, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için Türkiye ve İngiltere ziyaretlerinin zorunlu olduğunu belirterek, zamanlamanın doğru olduğuna işaret etti.

Resul, “Her iki ülke de Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı ve güvenliği için önemlidir” şeklinde konuştu.

Başbakan’ın Londra ziyaretinin uluslararası medyada yankı bulduğunu söyleyen siyasi analist Akar Mahmud ise Reuters haber ajansının başlığına dikkat çekti.

Reuters’ın başlığında “Kürt liderler İngiltere ile Rus petrol ve gazının yerini alacak enerji ihracatını tartışıyor” ifadeleri yer aldı.

Akar Mahmud, “Reuters’ın manşetine bakarsanız, Kürdistan Başbakanı’nın tamamen bağımsız bir devletin başbakanı olarak tanımlandığını ve bunun çok önemli olduğunu görürsünüz. Manşette İngiltere ve Kürt liderler diyor. Bu, çok şeyi anlatıyor” dedi.

Mesrur Barzani’nin Chatham House’ta yaptığı konuşmaya da değinen Mahmud, şunları belirtti:

“Chatham House’taki konuşma cesur ve güçlüydü. Dünyadaki herkese açık yüreklilikle sorunların çözülmesi için yeni yollar aranması gerektiği ve bu konuda cesur olunması gerektiğini söyledi.

Mahmud, Başbakan’ın Türkiye ziyareti içinse, “Rusya-Ukrayna savaşının herkesi ekonomik olarak olumsuz etkilediği bir zamanda daha fazla işbirliğine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.