Biden: Rus bayraklı gemiler ABD limanlarına giremeyecek!

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ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacağını Biden açıklamalarında şunları söyledi.

“Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağız. ABD silahları doğrudan "özgürlüğün ön cephesine" gönderecek. Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak. Ukrayna'ya yardım paketimizi hızlandırmalı ve güçlendirmeliyiz. Kongreye ek bir destek paketi sunacağım. Umudum ve beklentim, Kongre üyelerinin hızlıca karar alması.”

Biden, Rus bayraklı hiçbir geminin ABD limanlarına giremeyeceğini de ekledi.

ABD lideri, “Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukraynalılar çok büyük bedeller ödedi. Ukraynalılar, ABD'ye sığınmak için Avrupa'dan doğrudan gelebilecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Mariupol'ün tamamen düştüğüne dair bir kanıt yok. Mariupol'de insani koridorlar açılmalı ve siviller güvenli yerlere gönderilmeli. Putin, Mariupol'den bir insani koridor açılmasına izin vermeli” şeklinde konuştu.