Politika

Biden: Rus bayraklı gemiler ABD limanlarına giremeyecek!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya yeni bir destek paketini açıklayarak, “Rus bayraklı gemiler ABD limanlarına giremeyecek” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacağını Biden açıklamalarında şunları söyledi.

“Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağız. ABD silahları doğrudan "özgürlüğün ön cephesine" gönderecek. Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak. Ukrayna'ya yardım paketimizi hızlandırmalı ve güçlendirmeliyiz. Kongreye ek bir destek paketi sunacağım. Umudum ve beklentim, Kongre üyelerinin hızlıca karar alması.”

Biden, Rus bayraklı hiçbir geminin ABD limanlarına giremeyeceğini de ekledi.

ABD lideri, “Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukraynalılar çok büyük bedeller ödedi. Ukraynalılar, ABD'ye sığınmak için Avrupa'dan doğrudan gelebilecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Mariupol'ün tamamen düştüğüne dair bir kanıt yok. Mariupol'de insani koridorlar açılmalı ve siviller güvenli yerlere gönderilmeli. Putin, Mariupol'den bir insani koridor açılmasına izin vermeli” şeklinde konuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv