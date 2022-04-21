Türkiye’den Irak’a nota

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Türkiye Dışileri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Irak makamlarının Pençe- Kilit Harekatına ilişkin açıklamaları hakkında yazılı değerlendirme yaptı.

Bilgiç, Irak makamlarının Pençe- Kilit Harekatı'na yönelik açıklamasından duyulan rahatsızlık nedeniyle, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve nota tevdi edildiğini açıkladı.

Bilgiç, şu açıklamada bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 18 Nisan 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki terörist hedeflere karşı başlatılan Pençe- Kilit Harekatı'na ilişkin Irak resmi makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir nota tevdi edilmiştir. PKK terör örgütü yaklaşık 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlu kamplarından ülkemizi hedef almaktadır. Hal böyleyken, Irak'ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır."

Bilgiç açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ancak Irak makamlarınca bu yönde somut ve etkin adımlar atılmadığı ve PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidi sürdüğü müddetçe, ülkemiz BM Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli önlemleri almaya devam edecektir."