Politika

Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor

Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah teslimi için Slovenya ile "halka değişim" sistemine hazırlandığı bildirildi.
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avrupa Christiane Lambrecht Almanya Ukrayna Rusya Slovenya

HABER MERKEZİ

Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah teslimi için Slovenya ile "halka değişim" sistemine hazırlandığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christiane Lambrecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumun daha da vahim hale geldiğini belirterek, "Putin ve Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz. O nedenle Ukrayna'ya destek vermek önemli" dedi.

Lambrecht, halka değişim sistemiyle amacın özellikle Sovyet dönemine ait silahların Ukrayna'ya teslim edilerek Ukraynalı askerlerin özel eğitim almadan ve zaman kaybetmeden bunları kullanabilmesi olduğunu ifade etti.

Gelecek iki haftanın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde çok önemli olduğunu dile getiren Lambrecht, bu nedenle Ukrayna'nın bu mücadelesini desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

Söz konusu sistemle Slovenya'da bulunan ve Ukrayna ordusunun da kullandığı T-72 tipi tanklar Kiev'e gönderilecek. Slovenya da buna karşılık olarak Almanya'dan Marder tipi tank ile Fuchs tipi zırhlı personel taşıyıcısı alacak.

Alman Haber Ajansı DPA da Almanya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 bin 500 uçaksavar füzesi, 900 tanksavar roketatar, 100 makineli tüfek, 100 bin el bombası, 2 bin mayın, 5 bin 300 patlayıcı ve ağır makineli tüfeklere kadar küçük silahlar için çeşitli kalibrelerde 16 milyondan fazla mühimmat teslim edildiğini yazdı.

 

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