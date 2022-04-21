Politika

Zelenskiy'den 'Mariupol düştü' iddiasına yanıt

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirdiğini duyurmasıyla ilgili "Kentin çoğunu kontrol ediyorlar, Ukraynalı birliklerin önemli bir kısmı halen orada" dedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğu liman kenti Mariupol'u tamamen ele geçirdiği ve bu nedenle Putin'in Azovstal fabrikasına yönelik operasyonu durdurma emri verdiği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamalarına yanıt olarak "Mariupol'un çoğunu kontrol ediyorlar ancak Ukraynalı birliklerin önemli bir bölümü daha orada" dedi.

Mariupol'dan insani koridorun bugün de açılamadığını belirten Zelenskiy, yüzlerce sivilin tahliye edilmeyi beklediğini de ifade etti. 

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