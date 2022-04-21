Zelenskiy'den 'Mariupol düştü' iddiasına yanıt

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğu liman kenti Mariupol'u tamamen ele geçirdiği ve bu nedenle Putin'in Azovstal fabrikasına yönelik operasyonu durdurma emri verdiği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun açıklamalarına yanıt olarak "Mariupol'un çoğunu kontrol ediyorlar ancak Ukraynalı birliklerin önemli bir bölümü daha orada" dedi.

Mariupol'dan insani koridorun bugün de açılamadığını belirten Zelenskiy, yüzlerce sivilin tahliye edilmeyi beklediğini de ifade etti.