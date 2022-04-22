Macron'dan Rusya'ya Mariupol çağrısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki durumun giderek kötüleştiğini ve 10 binlerce insanın kentte mahsur kaldığını söyledi.

Macron şunları kaydetti:

"Bir kez daha Rusya’yı uluslararası insani hukuka saygı duymaya, kent sakinlerinin kentten ayrılmasına ve insani yardımın kente girmesine müsaade etmeye çağırıyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğu liman kenti Mariupol'u tamamen ele geçirdiği ve bu nedenle Putin'in Azovstal fabrikasına yönelik operasyonu durdurma emri verdiği yönündeki açıklamalara verdiği yanıtta, "Mariupol'un çoğunu kontrol ediyorlar ancak Ukraynalı birliklerin önemli bir bölümü daha orada" demişti.