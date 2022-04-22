Johnson: Putin Ukrayna’nın bacağını çiğneyen bir timsah gibi

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü Hindistan'a seyahat ederken gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bacağını çiğneyen bir timsah gibi olduğunu söyledi.

Kiev'in Rusya ile müzakere edebileceğini düşünmediğini ve Batı'nın Ukrayna'ya topçu ve diğer silahları göndermeye devam edeceğini açıkladı.

Johnson, “Ukraynalıların nasıl kolayca oturup bir tür anlaşma yapabileceğini gerçekten anlamıyorum. Bacağın çenesindeyken bir timsahla nasıl pazarlık yapabilirsin? Ukraynalıların karşılaştığı zorluk budur” dedi.

Boris Johnson, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın Irpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu söylemişti.

Johnson, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.