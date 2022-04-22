Politika

Kürt gazeteciliği 124’üncü yılını kutluyor

124 yıl önce bugün, tarihteki ilk Kürt gazetesi olan Kürdistan’ın ilk sayısı yayımlandı ve Kürt medyasının temeli atıldı.
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kürdistan Kürdistan Gazetesi Miqdad Midhet Bedirxan Kürt Gazeteciler Günü

ERBİL (K24)

22 Nisan 1898'de Mısır'ın başkenti Kahire'de Miqdad Midhet Bedirxan tarafından çıkartılmaya başlanan Kürdistan Gazetesi, 4 sayfa halinde 1902'ye kadar toplam 31 sayı çıktı.

Kürdistan Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı tarih, günümüzde Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

Kürdistan Gazetesi’nin ilk 5 sayısını Kahire’de çıkaran Miqdad Midhet Bedirxan’ın hayatını kaybetmesinden sonra gazetenin sorumluluğunu kardeşi Abdurrahman Bedirxan üstlendi.

Gazetenin 6-19 sayıları Cenevre’de, 20-23 sayıları Londra’da, 24-29 sayıları Folkestone’da, 30-31 sayıları da Cenevre’de basıldı.

Bu arada Kürdistan Parlamentosu 22 Nisan’ı Kürt Gazeteciler Günü olarak kabul ederken, 1998 yılında ise Kürdistan Gazeteciler Sendikası kuruldu.

Kürt basınının hızla geliştiği Kürdistan Bölgesi’nde birçok yerli ve yabancı medya kuruluşu faaliyet gösteriyor.

 

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