Başbakan’dan Kürt Gazeteciler Günü’nde basın özgürlüğüne vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürt Gazeteciler Günü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan, Kürt gazetecilerini kutlayarak “Merhum Mir Miqdad Midhet Bedirxan ve arkadaşları tarafından ilk Kürt gazetesi Kürdistan’ın ilk sayısının çıkması ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümünde, Kürdistan gazetecilerini ve basın mensuplarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Basının toplumun aydınlanması ve farkındalık yaratmadaki rolüne vurgu yapan Başbakan, “Kürdistan Bölgesi’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim süreci ile topluma ve milli amaçlara ulaşma çabasına olumlu katkı yapacak profesyonel ve sorumlu bir basına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nde yüzlerce basın kurum ve kuruluşunun olduğunu ve basın mensuplarının özgürce çalışması için tüm koşulların olduğunu belirten Başbakan, bunun gurur verici olduğunu vurguladı.

“Bu vesileyle, Kürdistan’ın gerçek gazeteci ve basın mensuplarına çağrıda bulunmak istiyorum” diyen Başbakan, “Hiç kimsenin ve hiçbir tarafın bu önemli mesleği şahsi amaçlar ve partizancı hedefler doğrultusunda milletin yüksek değerlerine saygısızlık temelinde kullanmalarına izin vermemeleri gerektiğini vurguluyorum” değerlendirmesinde bulundu.