Neçirvan Barzani’den Kürt Gazeteciler Günü mesajı: İlkelerimizden vazgeçmeyeceğiz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt Gazeteciler Günü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Neçirvan Barzani, “Bugün Kürdistan Gazetesi'nin ilk sayısının Miqdad Midhet Bedirxan tarafından yayınlanmasının 124’üncü, Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın ise 24’üncü yıldönümü. Bu vesileyle tüm Kürt ve Kürdistan gazetecilerini kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kürdistanlı gazeteciler devrim sırasında ve devrimden sonra her zaman mücadeleye hizmet etmiş, görevlerini profesyonelce yerine getirmiştir” diyen Neçirvan Barzani, “Görev başında hayatlarını kaybeden tüm Kürdistan gazetecilerini saygıyla anıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi, özgürlük, basın ve ifade özgürlüğü, insan hakları ve hukukun teşvik edilmesinin müreffeh bir toplumun temel direkleri olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Kürdistan halkı bu ilkeler için çalıştı, savaştı, kanını ve canını feda etti. Bu ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bu ilkeleri elimizden geldiğince koruyacağız” dedi.

Gazetecilerin her zaman profesyonelliğe önem vermesi ve görevini sorumluluk içerisinde, dürüstçe yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Gazeteciler doğruları vicdanları rahat bir şekilde dile getirmelidir ve ülke çıkarlarını her şeyden önce düşünmelidirler” ifadelerini kullandı.

Yapıcı eleştiri, bilgi alışverişi ve işbirliğine dikkat çeken Neçirvan Barzani, kurumların yaptıkları hataların bu teşviklerle düzeltilebileceğini ve Kürdistan Bölgesi’nin gelişimine katkı sunacağını kaydetti.

22 Nisan 1898'de Mısır'ın başkenti Kahire'de Miqdad Midhet Bedirxan tarafından çıkartılmaya başlanan Kürdistan Gazetesi, 4 sayfa halinde 1902'ye kadar toplam 31 sayı çıktı.

Kürdistan Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı tarih, günümüzde Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.