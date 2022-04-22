K24 ÖZEL - 2. Paris Kürt Film Festivali başlıyor

ERBİL (K24)

Paris Kürt Enstitüsü, Cine-Bêj, Fransa Kültür Bakanlığı, Wallonie-Bruxelles Merkezi ve Paris Belediyesi’nin desteğiyle 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde kısa ve uzun metrajlı filmlerin yanı sıra animasyon filmler ile belgeseller de yer alacak.

Ayrıca 5 Mayıs’ta kadın yönetmenler tarafından çekilen kısa filmlerin gösterileceği özel bir oturum gerçekleşecek.

20’den fazla film ve belgeselin gösterileceği yönetmenler de seyirciyle bir araya gelecek.

Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği “Duvar” filminde oynadığı Gardiyan Cafer rolüyle ünlenen Ahmet Zirek ile 2. Paris Kürt Film Festivali’ni konuştuk.

Festivalin hazırlık komitesinde yer alan Zirek, çocukluğunda hayranı olduğu yönetmen Yılmaz Güney’in filminde yer almasının kendisi için çok iyi bir deneyim olduğunu söyledi.

Yılmaz Güney’in Kürt sineması için çok önemli bir alan yarattığını kaydeden Zirek, bu nedenle Paris’te düzenlenecek festivalin anlamlı olacağını dile getirdi.

Festivali düzenlemekteki amaçlarının Kürt sinemasını tanıtmak ve geliştirmek olduğunu ifade eden Zirek hem eski hem de yeni filmlerin gösterileceğinin bilgisini verdi.

Uzun ve kısa metrajlı filmlerin yanı sıra belgesellerin de yer alacağı festival için 3 salonun tashih edildiğini belirten Zirek, “Bir başka amacımız da seyircilerin yanı sıra Fransız sinemacıları ve sektördeki profesyonelleri buraya davet etmektir. Onlara Kürt sinemasının gelişimini ve önemini anlatmak istiyoruz” dedi.

Kürt sinemasının endüstriden yoksun olduğunu bu nedenle festivallere sıkıştığını kaydeden Zirek, “Henüz Kürt sineması istediğimiz düzeyde değil ve Kürt filmleri yeteri kadar seyircisine ulaşamıyor” şeklinde konuştu.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.