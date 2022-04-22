Xaneqin’de DAİŞ saldırısı: 2 Irak askeri hayatını kaybetti

ERBİL (K24)

Diyala güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala’nın Xaneqin ilçesine bağlı Meidan köyünde Irak askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasıda önceden yerleştirilmiş bomba patladı.

Patlamada 2 Irak askerinin hayatını kaybettiği, birkaç askerin yaralandığı belirtildi.

Bu saldırıdan önce DAİŞ’in Xaneqin yakınlarındaki Qolay bölgesinde Irak ordusna ait bir güvenlik noktasına yönelik saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı kaydeildi.

Xaneqin, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgeler arasında yer alıyor.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.