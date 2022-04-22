Politika

Soylu: Bayramda Suriye’ye gidene dönüş izni yok

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye giden mültecilere dönüş izni verilmeyeceğini söyledi.
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türkiye Süleyman Soylu Suriyeliler ziyaret

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de 3 milyon 768 bin Suriyeli'nin olduğunu hatırlatan Süleyman Soylu, "Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz" dedi.

Yaklaşık 500 bin kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü belirten Soylu, "Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi" diyen Soylu, güvenliği temin ederek onurlu geri dönüşleri sağlayacaklarını ifade etti.

Pandemi sebebiyle 4 bayramdır geri dönüşleri durduklarını hatırlatan Soylu, "Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil" dedi.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek."

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