Politika

Bağdat: Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermeye devam edeceğiz

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak federal hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermeye devam edeceğini söyledi.
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Irak Ali Allavi Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak federal hükümetinin Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermeye devam edeceğini söyledi.

Washington’da uluslararası banka ve fonlarla ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Irak’ın mali durumundan bahsederek, Erbil-Bağdat ilişkilerine değindi.

Allavi, “Federal hükümet, Irak federal hükümetiyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki rakam sorunları çözülene kadar mali hakları göndermeye devam edecek” dedi.

Irak Maliye Bakanı, petrol fiyatlarının artması dolayısıyla Irak’ın 6 aydaki gelirinin 25 milyar dolar arttığını kaydetti.

Öte yandan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil-Bağdat müzakerelerinin ve Kürdistan Bölgesi ile Irak mali gözetim kurullarının toplantılarının devam ettiğini belirtti.

Adil, Kürdistan Bölgesi’nin mali harcamalarıyla ilgili tüm belgelerin hazırlandığını ve kısa bir süre içerisinde Bağdat’a gönderileceğini ifade etti.

 

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