Hükümet Sözcüsü, Başbakan'ın Londra ziyaretini değerlendirdi

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Başbakan Mesrur Barzani'nin İngiltere ziyaretinde üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Adil, Ortadoğu’nun planlayıcısı olan İngiltere’nin bölgenin sorunlarına mesafeli durduğunu, bu da tarihte çok tartışıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Londra’nın Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin önemli olmasının yanı sıra, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kürtlerin dostu olarak biliniyor ve bir çok defa Erbil’i ziyaret etmiştir.

Hükümeti Sözcüsü, Erbil ile Londra ilişkilerine önemine vurgu yaparak, “Erbil ile Londra yakınlaşmasının yatırım ve ekonomi ilişiklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Irak’ta devam eden krizin çözümü için de faydalı olacaktır. Bağdat ile sorunlarımız 100 yıldır devam ediyor, bu yüzden birlikte kararlı kararlar almalı ve sorunları birlikte çözmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Adil, Başbakan Mesrur Barzani’nin Johnson'la görüşmesi Kürdistan Bölgesi’nin dünyadaki vizyonu için de önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Adil ayrıca, görüşmelerin sonuçlarının uluslararası siyasette hemen elde edilemediğini, ancak Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’de karşılanma biçiminin her şeyi netleştirmenin yanı sıra, Londra ile Erbil ilişkilerini gösterdiğini söyledi.