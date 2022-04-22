İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu: İngiltere ile Kürdistan Bölgesi’nin yakın ilişkileri var

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, ülkeleriyle Kürdistan Bölgesi arasında yakın ilişkilerin olduğu belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, “Britanya ve Irak Kürdistan Bölgesi’nin eğitim, güvenlik, sağlık ve diğer bazı alanlarda yakın ilişkileri var” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’de ağırlanmasının, ilişkilerin olduğu alanları daha genişletmek için verimli olduğu belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani, 19 Nisan’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.

Başbakan, Londra’daki temasları çerçevesinde İngiltere’nin eski başbakanları ve birçok bakanla bir araya gelmişti.