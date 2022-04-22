Politika

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu: İngiltere ile Kürdistan Bölgesi’nin yakın ilişkileri var

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, ülkeleriyle Kürdistan Bölgesi arasında yakın ilişkilerin olduğu belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani İngiltere Londra Boris Johnson

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, ülkeleriyle Kürdistan Bölgesi arasında yakın ilişkilerin olduğu belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu, “Britanya ve Irak Kürdistan Bölgesi’nin eğitim, güvenlik, sağlık ve diğer bazı alanlarda yakın ilişkileri var” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere’de ağırlanmasının, ilişkilerin olduğu alanları daha genişletmek için verimli olduğu belirtildi.

Başbakan Mesrur Barzani, 19 Nisan’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.

Başbakan, Londra’daki temasları çerçevesinde İngiltere’nin eski başbakanları ve birçok bakanla bir araya gelmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv