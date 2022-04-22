Politika

Başbakan, İngiltere ziyaretini tamamlayıp yurda döndü

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin tamamlayarak başkent Erbil’e döndü.
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kürdistan İngiltere Mesrur Barzani Londra Erbil

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin tamamlayarak başkent Erbil’e döndü.

Londra temaslarını sona erdiren Başbakan Mesrur Barzani’yi taşıyan uçak, kısa bir süre önce Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, 19 Nisan’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelmişti.

Başbakan, Londra’daki temasları çerçevesinde İngiltere’nin eski başbakanları ve birçok bakanla bir araya gelmişti.

 

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