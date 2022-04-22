ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan Peşmerge’ye destek vurgusu

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İran ve Irak İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jennifer Gavito, Kürdistan Bölgesi ile güçlü ilişkilerinin olduğunu kaydederek, Peşmerge’ye destek vurgusu yaptı.

İran ve Irak İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jennifer Gavito, Kürdistan Bölgesi ile çok tarihi ve güçlü ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani ile görüşme imkanının olduğunu bildiren Gavito, Irak’ın yeni hükümetinin kurulması ve Kürtlerin birliğine yönelik endişelerinin olduğunu belirtti.

Petrol ve gaz konusuna da değinen Gavito, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinin ekonomilerine yönelik konuları önemsediklerini ve Kürdistan Bölgesi’nin de içerisinde olduğu Irak’ın bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti.

Peşmerge’ye yönelik askeri desteklere değinen Gavito, Irak güçleri ve Peşmerge’nin saldırılara karşı koyma gücüne sahip olduğundan emin olmak istediklerini dile getirdi.

Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğini söyleyen ABDli yetkili, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform adımlarını da desteklediklerini bildirdi.