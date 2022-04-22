Kürt partilerinden ENKS’ye yönelik saldırılara tepki

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Kürt parti ve hareketlerinden; Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-Tevger) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (KDP-Bakur) son günlerde PYD’ye bağlı gençlik yapılanmasının Rojava’nın bazı kentlerinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) bünyesinde bulunan parti ofislerini yakmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

PAK, PSK ve TDK-Tevger açıklamasında, Rojava’da PYD ve YPG’ye bağlı güçlerin Kürt partilerine yaptığı saldırıların kabul edilmez olduğu belirtilerek, böylesi durumların ulusal birlik için endişeye sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Saldırılar ve parti ofislerinin yakılması, parti üyelerinin gözaltına alınması ve çocukların zorla silah altına alınması Kürt halkının ulusal davasının çıkarına olmadığı gibi, böylesi durumlar siyasi, ulusal, demokratik ve insani ilkelere aykırıdır ve Kürt diyaloğunun önünü kapatır. Özerk Yönetimi ve güvenlik teşkilatlarını, yaşanan hak ihlallerini önlemeye çağırıyor ve faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu saldırılar hukuka aykırıdır. Bir daha yaşanmasını istemiyoruz.”

Açıklamanın devamında, “Rojava’nın korunması ve ulusal hareketin geliştirilmesi her Kürt partinin, hareketin, örgütün, aydının ve yurtseverin asli görevidir. Bu da ancak milli ve demokratik işbirliğinin hayata geçirilmesiyle mümkündür” denildi.

Kürt partileri açıklamasında, ENKS ve PYNK’ye Erbil ve Duhok anlaşmalarına dönmeleri çağrısında bulunuldu.

KDP-BAKUR: ŞİDDET EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ

Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur (KDP-Bakur) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, ENKS’ye bağlı partilere yönelik saldırı kınanarak şu ifadelere yer verildi:

“PYD’ye bağlı Özerk Yönetim saldırılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını iddia etse de saldıran milislerle aynı siyasi yolda olduğu herkes tarafından net bir şekilde bilinmektedir. Özerk Yönetimin saldırganları adalet önüne çıkarmaması ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi, kendilerinin de bu saldırıların destekçisi olduğunu göstermektedir. Şiddet eylemleri kabul edilemez. Bu tutum Kürdistan'ın ulusal çıkarlarına zarar vermektedir.”

KDP-Bakur Özerk Yönetimi, saldırıları durdurmaya ve sorumluları adalete teslim etmeye çağırdı.