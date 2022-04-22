Haydar Şeşo: Irak hükümetindeki bazı taraflar PKK’ye yardım ediyor

ERBİL (K24)

Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Irak hükümetindeki bazı tarafların PKK’ye yardım ettiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, PKK’nin komşu ülkelerin planlarını uyguladığını kaydederek, Irak hükümetindeki bazı tarafların bir yandan PKK’ye yardımdım ettiğini, diğer yandan da Türkiye’ye operasyon yapması için yol açtığını belirtti.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını istediklerini vurgulayan Şeşo, bunun da Irak hükümetinin görevi olduğunu bildirdi.

Şeşo, “Ancak Irak hükümeti bir yandan PKK’ye destek olup imkanlar sunuyor, diğer yandan da Türkiye’ye Kürdistan Bölgesi topraklarında operasyon gerçekleştirmesi için yol veriyor” dedi.

PKK’nin amacının huzur olmadığını kaydeden Şeşo, PKK’nin bulunduğu her yerde huzursuzluk oluşturduğunu dile getirdi.

PKK’nin İran ve Türkiye’nin planlarını uyguladığını söyleyen Şeşo, PKK’nin bulunduğu yerlerde halkı sindirdiğini ifade etti.