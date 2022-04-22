Politika

Haydar Şeşo: Irak hükümetindeki bazı taraflar PKK’ye yardım ediyor

Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Irak hükümetindeki bazı tarafların PKK’ye yardım ettiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan PKK Haydar Şeşo Irak Türkiye

ERBİL (K24)

Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Irak hükümetindeki bazı tarafların PKK’ye yardım ettiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, PKK’nin komşu ülkelerin planlarını uyguladığını kaydederek, Irak hükümetindeki bazı tarafların bir yandan PKK’ye yardımdım ettiğini, diğer yandan da Türkiye’ye operasyon yapması için yol açtığını belirtti.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını istediklerini vurgulayan Şeşo, bunun da Irak hükümetinin görevi olduğunu bildirdi.

Şeşo, “Ancak Irak hükümeti bir yandan PKK’ye destek olup imkanlar sunuyor, diğer yandan da Türkiye’ye Kürdistan Bölgesi topraklarında operasyon gerçekleştirmesi için yol veriyor” dedi.

PKK’nin amacının huzur olmadığını kaydeden Şeşo, PKK’nin bulunduğu her yerde huzursuzluk oluşturduğunu dile getirdi.

PKK’nin İran ve Türkiye’nin planlarını uyguladığını söyleyen Şeşo, PKK’nin bulunduğu yerlerde halkı sindirdiğini ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv