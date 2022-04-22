Biden yönetimine 'Ukrayna sınırına sahra hastanesi kur' çağrısı

HABER MERKEZİ

ABD Temsilciler Meclisi üyesi bazı vekiller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'e birer mektup yollayarak Ukrayna'ya tıbbi alanda daha fazla destek verilmesini istedi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi vekiller, ABD'li bakanlardan, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bazı bölgelere sahra hastaneleri kurulması ve bu ülkeye daha fazla tıbbi yardım gönderilmesi talebinde bulundu.

Mektupta ABD'nin Ukrayna'ya zırhlı ambülanslar göndermesi gerektiği ve Ukraynalı kimi yaralıların ABD'nin Almanya'daki Landstuhl bölge hastanesine nakledilebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon sözcüleri ise genel anlamda Ukrayna'ya çeşitli başlıklar altında önemli ölçüde tıbbi yardımın sağlandığını ve bundan sonra da yeni yardımların yapılacağını açıkladı.