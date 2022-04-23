Irak ordusundan PKK noktasına baskın

ŞENGAL (K24)

Irak medyasında yer alan habere göre, Iraklı askerler Şengal’de PKK’ye bağlı silahlı milis grubu YBŞ’ye ait bir noktaya baskın yaptı.

Baskında 2 PKK mensubu gözaltına alınırken, çok sayıda kişi de bilinmeyen bir yöne kaçtı.

Haberde, Şengal’deki PKK varlığının bitirilmesi için ordunun operasyonlarının süreceği kaydedildi.

Baskın yapılan noktada çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Şengal bölgesinde Irak ordusuyla PKK arasında gerginlik yaşanmış, Iraklı yetkililer bölgede istikrarın sağlanması için PKK’nin bölgeden çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.