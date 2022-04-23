Gazeteciler Sendikası: PYD medyası vatandaşlar arasında fitne yayıyor

ERBİL (K24)

Suriye-Kürdistan Gazeteciler Sendikası, Kürt Gazeteciler Günü’nün 124’üncü yıldönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugün Mir Miqdad Midhet Bedirxan tarafından, önündeki engellere ve zorluklara rağmen başarıyla yayımlanan Kürdistan gazetesinin yıldönümü” denildi.

Söz konusu açıklamada Kürt basınının hala üretmeye devam ettiği kaydedildi.

“Suriyeli gazeteciler, Baas partisi iktidara geldiğinden beri sorunlarla karşı karşıya kaldı” denilen açıklamada, rejim gibi düşünmeyen gazetecilerin her zaman hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca Suriye-Kürdistan Gazeteciler Sendikası, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) Rojava’da kontrolünde bulunan noktalarda medya çalışmalarını kısıtlama hususunda rejimin uygulamalarını geçtiğini kaydetti.

Açıklamada, “PYD’ye bağlı kurum ve kuruluşlar, kendileri gibi düşünmeyen her gazeteciye karşı örgütlü şiddet uyguladı, bazı gazetecileri tutukladı, bazılarını yurt dışına sürgün etti. Ayrıca PYD medyası, nefret zehrini yayıyor, vatandaşlar arasında fitneyi körüklüyor, kendilerinin yanında durmayanları taciz ediyor. PYD medyası, Kürdistan Bölgesi Yönetimi ve sembollerine de kasten saldırarak birliği baltalama hususunda olumsuz bir rol oynuyor” denildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Suriye-Kürdistan Gazeteciler Sendikası olarak, Kürdistan’ın dört parçasında Kürt medyasının ve çalışanlarının partizan husumetlerden uzak durmasını, gazetecilerin özgürce ve korkusuzca çalışmasını talep ediyoruz.”