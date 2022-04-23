Yapıcıoğlu: PKK en büyük zararı Kürtlere veriyor

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Hür Dava Partisi’nin (HÜDAPAR) resmi sitesinde Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklamalarına yer verildi.

Rojava’da son günlerde Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve bünyesindeki partilere yönelik saldırıları değerlendiren Yapıcıoğlu, “PKK'nin, Kürt yapılarını imha etmek için saldırılarına fırsat buldukça devam edeceğini” söyledi.

PKK'nin kendisi gibi düşünmeyen, kendi çatısı altında toplayamadığı Kürt oluşumlara hayat hakkı tanımadığını söyleyen Yapıcıoğlu, "Sadece Suriye'de değil, sadece bugün değil, sadece Irak Kürdistan'ında değil… PKK kurulduğu günden bu yana, yola çıktığı 1978'den bu yana, en iyi yaptığı şey, en çok yaptığı şey ve belki de yaptığı tek şey; aslında yakmaktır yıkmaktır, öldürmektir. Bunu sürekli tekrar ediyorlar. Çünkü genlerinde bu var, uygulamalarında hep bu var" ifadelerini kullandı.

"Nerede kendisine boyun eğmeyen ya da kendisinden farklı olan bir Kürt yapısı, Kürt partisi veya grubu ya da örgütü varsa özellikle onlara saldırıyorlar" diyen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu son yapılanlar da aynı şey, arada bir fark yok, buna şaşırmamak gerekir. PKK'nin tarihi, hep saldırı ve katliamlarla doludur ve özellikle en büyük zararı da Kürtlere veriyor. Kürtler adına hareket ettiğini ya da Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia etmesine rağmen en büyük zararı da sürekli saldırılarını yönelttiği Kürtlere veriyor. Artık ümit ediyoruz ki bu durum Kürtleri uyandırsın! Evet kendisine benzemeyen ve kendisine boyun eğmeyen her Kürt yapısını imha etmek, yok etmek onun hedefi ve amacıdır. Başka bir şey de beklememek gerekir."

PKK'nin güç ve fırsat buldukça her dönemde benzer saldırılarını tekrarlayacağını söyleyen Yapıcıoğlu, şunları ekledi:

"Bu son dönemlerde, özellikle Suriye Kürdistan’ı bölgesinde, oradaki Kürt yapılara ve diğer partilere, kendi çatı örgütü altında yer almayan Kürtlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Her fırsat bulduğunda bunu tekrar tekrar yapacaktır. Bazıları PYD veya YPG'ye bu saldırıları durdur diye çağrıda bulunuyorlar. Bunun olmayacağı, yani güç bulduğu, fırsat bulduğu her dönemde bunu tekrarlayacağı unutulmamalıdır."