Politika

Irak özel polisine bombalı saldırı

Irak Federal Polisi Özel Tugayı, Selahaddin vilayetinde operasyon yürütürken bombalı saldırının hedefi oldu.
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Irak Irak polisi operasyon

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığına göre Selahaddin vilayetine bağlı Ziluiye bölgesinde “Çelik İrade Operasyonu”ndaki Federal Polisi Özel Tugayına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

Çelik İrade Operasyonu” bu sabah DAİŞ’e karşı Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa Kazimi komutasında başlatıldı.

Başkent Bağdat’ın 90 kilometre kuzeyinde Dicle Nehri üzerinde yer alan Ziluiye bölgesi, Selahaddin ve Diyala vilayetlerini birbirine bağlıyor.

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