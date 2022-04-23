Ekonomi

Hollanda'daki Rus Bankası iflas kararını duyurdu

Rus Alfa Bankası'nın Hollanda'daki iştiraki olan Amsterdam Trade Bank (ATB) yaptırımlar sebebiyle iflas ettiğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın başvurusunun ardından Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerini devam etmesini zorlaştırdı" ifadelerine yer verilirken, mahkemenin iflas tasfiye işlemini yürütmesi için iki memur tayin ettiği kaydedildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan tasfiye heyeti sözcüsü Rob Sebes, "Bankanın kaç müşterisi olduğunu cevaplamak için erken fakat tasfiye memurlarının kısa süre içerisinde banka yetkilileriyle görüştükten sonra daha net bir tablo ortaya çıkacak" dedi.

Açıklamada, müşterilerin 100 bin euroya kadar olan mevduatlarının Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB) tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği ve sürecin DNB tarafından devam ettirileceği bildirildi.

Hollanda Financieel Dagblad gazetesinde yer alan haberde, ATB'nin Rusya'da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden ve yaptırım listesinde bulunan Mikhail Fridman'a ait olduğu ve bankanın yaklaşık 23 bin özel müşterisinin olduğu bilgisi yer aldı.

Hollanda'da en son 2009 yılında DSB Bankası ödeme güçlüğü çekmesi sebebiyle iflas etmişti.

 

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