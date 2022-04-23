Uzmanlar: Rusya-Ukrayna savaşı Suriye’ye operasyonların önünü açtı

ANKARA (K24)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 17 Nisan’da başlattığı sınır ötesi operasyon devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından Rojava’ya yönelik olası bir operasyonun sinyalini verdi. Erdoğan partisinin grup toplantısında, “Suriye'de palazlanıp yer tutan terör örgütünün de er ya da geç başını ezeceğiz” ifadesini kullandı.

K24’e konuşan Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Hasan Oktay, nisan ortasında başlayan operasyonun dünyanın dikkatini üzerine çektiğini, söz konusu operasyonun iki önemli ayağı olduğunu kaydetti.

Birinci ayağının İran ile Haşdi Şabi’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki etkisini kırmak olduğunu dile getiren Oktay, ikincisinin ise Kandil’e yönelik kapsamlı ve son operasyon olacağını belirtti.

“Türkiye’nin böyle bir operasyona ihtiyacı olduğunu” savunan Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu operasyon kapsamında Suriye oldukça önemli. Ukrayna’da Suriye örneğinde olduğu gibi süreç uzarsa ve Putin Ukrayna’da tek başına bu mücadele içinde her geçen gün bataklığa saplanırsa, Türkiye’nin de Suriye’de geniş bir operasyon yapmasının imkânı doğmuş olacak. Çünkü Ukrayna krizi büyük ihtimalle uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye de bu atmosferde Suriye’ye karşı ciddi anlamda daha geniş bir harekata kalkışacak gibi görünüyor.”

Oktay, “Rusya’nın Suriye’de yapılacak bir operasyon hususunda şu anda Ukrayna’dan başını kaldırıp başka yerlere müdahale etme şansı olmayacağından Türkiye’ye Suriye’de operasyon yapması için bir alan doğdu diyebiliriz” diyerek, yakında Kafkaslar ve Dağlık Karabağ bölgesinde de olayların patlak vereceğini söyledi.

Hasan Oktay, Rusya’nın bir yandan Ukrayna, bir yandan Karabağ’la uğraşırken Suriye’ye yapılacak olası bir Türkiye operasyonuna müdahale etmeyeceğini ifade etti.

“RUSYA, TÜRKİYE İLE ABD’Yİ SURİYE’DE BULUNDUĞU ALANLARDAN ÇIKARMAYA ZORLAYACAK”

Ortadoğu Araştırma Merkezi Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da Rusya-Ukrayna savaşının kısa ve orta vadede Suriye sahasına ciddi yansımalarının olacağını belirtti.

Ukrayna savaşının Türkiye’nin Suriye’de yeni operasyon düzenlemesi için “uygun fırsat” yarattığını dile getiren Orhan, şunları söyledi:

“Kısa vadede bir operasyon yapılması ihtimali yok gibi görünse de kaçınılmaz olarak Fırat’ın doğusuna bir operasyon olacaktır. Tabi bununla birlikte Rusya Ukrayna’da bir yıpratma savaşına maruz kalırsa; Amerika’nın Ukrayna’ya olan yardımları artarsa ve Türkiye de daha fazla Ukrayna’dan taraf bir tutum içinde olursa, Rusya bu sefer Suriye’yi bir kart olarak kullanacaktır. Moskova, Türkiye ile Amerika’yı Suriye’de bulunduğu alanlardan çıkarmaya zorlayacaktır.”

Oytun Orhan, Türkiye’nin Rojava’ya yapacağı olası bir operasyona Rusların sessiz kalacağını, ABD’nin ise sınırlı olmak şartıyla yeşil ışık yakacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Eğer Rusya’nın engellenmesi gibi bir fikriyat Amerika’da baskın çıkarsa, YPG konusunda Amerika Türkiye’ye bazı tavizler verebilir. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonda bazı kolaylaştırıcı sonuçları olabilir. Bu yüzden Amerika’nın da sınırlı ve kısa vadeli bir Türkiye operasyonuna onay vereceğini düşünüyorum.”

Orhan, ABD’nin neden operasyon yeşil ışık yakacağını ise şöyle yorumladı:

“Sınır hattı üzerinde Amerika’nın herhangi bir askeri varlığı söz konusu değil. Bu bölgelere Ruslar girmiş durumda. Rus güçleri şu anda YPG’ye koruma sağlıyor. Amerika tabii ki Türkiye ile Rusya arasındaki sorunu derinleştirmek açısından, Türkiye’nin sadece sınır bölgesine dönük bir askeri harekâtına yeşil ışık yakabilir. Bu durum Türk - Amerikan ilişkilerindeki büyük engelin de aşılmasına olanak sağlayacaktır. ABD aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında bir sorun yaratma şansı elde edilir ve Rusya’nın dengelenmesi çabalarında de önemli bir kazanım elde edilmiş olur.”