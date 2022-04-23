Politika

Ukrayna Rusya'nın askeri kayıplarını açıkladı

Ukrayna, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 24 Şubat ile 23 Nisan tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği duyuruldu.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü.

Bunun yanı sıra 177 uçak, 145 helikopter, 854 tank, 2 bin 205 zırhlı araç, 403 top, 143 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1543 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 182 insansız hava aracını da kaybetti.

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