Politika

Kamışlo’da ENKS’nin 2 bürosuna yeni saldırı

Kamışlo’da geçtiğimiz gece Kürdistan Demokratik Birlik Partisi'nin (PYDK) bürosu ateşe verildi.
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kürdistan Kamışlo Rojava ENKS

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) bünyesinde bulunan PYDK'nin dün gece geç saatlerde Kamışlo kentindeki bürosuna saldırı düzenlendiği ve ofisteki tüm eşyalarının yakıldığı bildirildi.

Bu sırada yine Kamışlo'daki Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) bürosunun kapısına da sloganlar yazıldığı belirtildi.

Son günlerde Rojava’nın Kamışlo, Haseke, Dibesîyê, Dêrik ve Kobani kentlerinde ENKS’ye bağlı partilerin ofislerine yönelik saldırıları düzenleniyor.

ENKS, saldırıların Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) bağlı Ciwanên Şoreşger" (Devrimci Gençlik) adlı grup tarafından yapıldığını, bunun sorumluluğunu da Demokratik Suriye Güçleri’nde (DSG) olduğunu açıklamıştı.

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