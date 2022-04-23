İran: ABD, Viyana'da anlaşma için aşırı taleplerini kenara bırakmalı

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD dışındaki tüm tarafların Viyana'daki nükleer müzakereleri sonuçlandırmaya hazır olduğunu söyleyerek, "Beyaz Saray, aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçiliğe ve çözüme doğru bir adım atmalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakereler sonucunda iyi bir anlaşma için hazır olduklarını kaydeden Abdullahiyan, "İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusundaki iradesinde hiçbir şüphe yoktur" diye konuştu.

Şu anda nükleer anlaşmanın tarafı İngiltere, Fransa ve Almanya ile Rusya ve Çin'in anlaşmayı sonuçlandırmaya hazır olduğuna dikkati çeken Abdullahiyan, "Beyaz Saray, aşırı taleplerini ve şüphelerini bir kenara bırakarak, gerçekçiliğe ve çözüme doğru bir adım atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, ABD yönetiminin eski Başkanı Donald Trump döneminde "Beyaz Saray'ın yaptığı hataları düzeltmesi gerektiğini" söyledi.

Borrell ise İran'ın anlaşma için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladı.

Bununla birlikte müzakerelerin uzatılmasını yapıcı görmediklerini vurgulayan Borrell, AB Siyasi Direktörü ve müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora ile İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.