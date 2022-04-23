Afrin’deki silahlı gruplar 3 muhtarı kaçırdı

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Afrin’deki İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı gruplar son günlerde Afrin’in Hac Qasma, Ereb Wêranê ve Dargirê köylerinin muhtarlarını kaçırdı.

Açıklamada, Hac Qasma köy muhtarı Lokman Hesen Hemadi’nin fidye vermesi karşılığında serbest bırakıldığı, diğer iki muhtarın akıbetinin henüz bilinmediği kaydedildi.

İnsan Hakları Örgütü ayrıca, silahlı grupların Afrin’in Cindires kasabasında 300 zeytin ağacını yaktığını açıkladı.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı gruplar haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.

Silahlı grupların Afrin’de binlerce zeytin ağacı kestiği biliniyor.